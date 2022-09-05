Рекордная прибавка ждет пенсионеров с 7 сентября

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии уже с 7 сентября. Ее размер будет рекордным за последние годы.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, деньги будут начислять тем, кто отметил свой 80-й день рождения.
«Размер прибавки эквивалентен фиксированной выплате к пенсии. Сейчас это около 7200 рублей, и это максимум за все последние годы. Работающим пенсионерам доплата тоже положена, но она для них не индексируется каждый год, а устанавливается в едином объеме», – рассказал эксперт PRIMPRESS.
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Дополнительные деньги будут начисляться на ежемесячной основе. Уже с 7 сентября их начнут перечислять тем, кто отметил юбилей в августе.