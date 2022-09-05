Рекордная прибавка ждет пенсионеров с 7 сентября

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии уже с 7 сентября. Ее размер будет рекордным за последние годы.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, деньги будут начислять тем, кто отметил свой 80-й день рождения.