Рекордная прибавка к пенсии: что делать, чтобы получить ее в сентябре

Российские пенсионеры могут получить денежную прибавку уже в сентябре. Рассчитывать на нее могут все — и работающие, и неработающие пенсионеры. Подать заявление нужно в ПФР. Если сделать это в августе, то деньги придут уже в сентябре.

«Увеличить свою пенсию могут все пенсионеры, у которых на содержании находятся дети. Это могут быть как несовершеннолетние дети, тогда по ним не требуются никакие документы с места обучения, либо дети с 18 до 23 лет, но тогда необходимо доказать, что ребенок учится на очной форме в любом учреждении, в том числе за границей», — рассказал Власов Primpress.

По словам эксперта, размер прибавки на каждого ребенка составляет около 2410 рублей. При этом если оба родителя являются пенсионерами, то деньги придут и отцу, и матери.