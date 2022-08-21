Реформу отложили! Минтруд сделал важное заявление для пенсионеров

В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ сделали важное заявление для будущих пенсионеров — внедрение изменений в части выплаты пенсий россиянам решено отложить минимум на три года.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

В ведомстве отмечают, что это связано с пандемией коронавируса. Из-за ковида стало сложно определить среднюю продолжительность жизни россиян и, соответственно, рассчитать накопительную часть выплаты по старости. Поэтому нововведения, касающиеся пенсионных сбережений, решено вводить только с 2025 года.

«Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», – приводит KONKURENT.RU выдержки из постановления Минтруда.

Ранее сообщалось, что пожилым сделают скидку в сети супермаркетов только 22 августа. При себе необходимо иметь лишь пенсионное удостоверение.