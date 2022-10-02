«Ребят, лучше ценить человека при жизни»: Пенкин пронзительно высказался о Моисееве на прощании

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69 году жизни после третьего инсульта. Проводить его в последний путь на Троекуровское кладбище пришли многочисленные приятели-артисты, а также один из самых его близких друзей Сергей Пенкин, сообщает Teleprogramma.pro.

Музыкант сказал трогательные слова на прощании с Борисом Моисеевым.

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«Потрясающий был человек, танцор. Устраивал великолепные шоу. Но ребят, лучше ценить человека при жизни», - с болью в голосе произнес Сергей Пенкин.

Напомним, в последние годы о Борисе Моисееве мало что было известно, он стал затворником в собственной квартире и не отвечал на звонки своих родственников и знакомых.