Ребрендинг Coca-Cola в России: теперь напиток будет называться «Добрый Cola»

Компания Coca-Cola провела ребрендинг своей продукции в России после ухода с рынка. Теперь популярный напиток будет называться в России - «Добрый Cola».

Также стало известно, что поменяют названия Fanta. Она будет называться «Добрый Orange». Schweppes превратится в «Rich тоник», а Sprite и вовсе на время исчезнет с российских прилавков.

Заметим, что скоро на прилавках можно будет увидеть и новые российские вкусы. Среди них «Dushes», «Cherry», «Lemonade», «Mango» и «Sib Travy».

Производить все напитки будут в России. Цена по отношению к Coca-Cola останется прежней. Новая линейка напитков появится на прилавках осенью нынешнего года, сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что компания Coca-Cola приняла решение уйти из России. Сейчас в магазинах продукция еще есть. Распродаются запасы со складов.