Разрушение старого: Василиса Володина рассказала, чего ждать с 19 сентября

Астролог Василиса Володина рассказала, что будет происходить в жизни людей на новой неделе сентября. Эти 7 дней окажутся нелегкими, но выход скоро появится.

«Следующая неделя (с 19 по 25 сентября) имеет отчетливый привкус декаданса и осени (в психологическом, не в природном смысле). Сплошь и рядом мы будем видеть примеры неизбежного разрушения старого и все равно на это старое будем полностью завязаны. Внутреннее видение будущего пока полностью отсутствует, кажется, что там, за горизонтом, ничего нет вообще. Тупик», - рассказала астролог.

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За это ответственны, по мнению Володиной, как природные циклы в виде длинной, чем день, ночи, а также ретроградность Меркурия, сожжение Венеры, последняя неделя лунного месяца.

Но продлится это неделю, и с 26 сентября уже откроются пути выхода из тупиков. А пережить это Володина советует при помощи замедления:

«Скажите себе: «Сейчас некуда спешить».

Астролог советует проживать моменты с точки зрения физического комфорта и уюта, которые помогут противостоять тревоге. И вообще больше чувствовать, а не анализировать.