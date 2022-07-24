Размер детских пособий можно будет менять! Сделано важное заявление для родителей

Инициатива изменить подход к назначению детских пособий, дав родителям право самостоятельно изменять размер выплат, уже нашла предварительное одобрение в правительстве РФ. Новшество касается выплат по уходу за ребенком.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Согласно законопроекту, если родительница будет в отпуске по уходу за ребенком в течение девяти месяцев, то сумму ежемесячных выплат можно будет установить в размере 80% от ее среднего заработка.

Если женщина решит задержаться в декрете на три года, то размер пособия будет составлять 20% среднего заработка женщины. Таким образом, молодые мамочки будут сами решать, когда и сколько им получать на деток.

Ранее стало известно, что россиянам до конца июля начислят новое пособие в размере 7900 рублей.

Источник: KONKURENT.RU