Раз в два года: неработающие пенсионеры могут оформить новую льготу уже 8 августа

Помощь окажет Пенсионный фонд.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press 

Уже 8 августа российским пенсионерам будет доступна новая льгота. Причем, как пояснили в Пенсионном фонде, воспользоваться ей могут только неработающие пожилые люди.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсионеры могут получить компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно.

«При этом сейчас ПФР платит пожилым гражданам даже в том случае, если место отдыха было за границей. Но в таком случае компенсируется все равно проезд только до границы нашей страны с другим государством», - пишет PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, для получения льготы нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Причем, до или после поездки – не имеет значения.

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