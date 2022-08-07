Раз в два года: неработающие пенсионеры могут оформить новую льготу уже 8 августа

Уже 8 августа российским пенсионерам будет доступна новая льгота. Причем, как пояснили в Пенсионном фонде, воспользоваться ей могут только неработающие пожилые люди.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсионеры могут получить компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно.
«При этом сейчас ПФР платит пожилым гражданам даже в том случае, если место отдыха было за границей. Но в таком случае компенсируется все равно проезд только до границы нашей страны с другим государством», - пишет PRIMPRESS.
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Добавим, для получения льготы нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Причем, до или после поездки – не имеет значения.