Раз в два года: неработающие пенсионеры могут оформить новую льготу уже 8 августа

Уже 8 августа российским пенсионерам будет доступна новая льгота. Причем, как пояснили в Пенсионном фонде, воспользоваться ей могут только неработающие пожилые люди.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсионеры могут получить компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно.