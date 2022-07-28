Равновесный курс: сколько должны стоить доллар и евро на самом деле

По итогам торгов 27 июля курс доллара составил 59,82 рубля, а евро – 61,73 рубля. Выгодные для России курсы, по мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева составляют 59 и 61 рубль за доллар и евро соответственно.
«Логично предположить, изучая последний период колебания курсов евро и доллара по отношению к рублю и исходя из общей экономической ситуации и в России, и в Америке, и в Европе, что соотношения этих трех валют нашли какие-то равновесные значения. Считаю, что курс доллара должен быть около 59-60 рублей, евро чуть-чуть повыше, около 61-62 рублей», - цитирует Белева «Лента.ру».
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Напомним, ранее эксперты предполагали, что уже во второй половине сентября доллар может укрепиться до 70 рублей.