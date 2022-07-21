Распродажи не будет, цены прежние: стало известно, когда H&M откроет свои магазины

В этом году многие зарубежные бренды покинули Россию. Началось все с известных люксовых марок, а затем к ним присоединились кафе, рестораны и даже магазины с техникой. Недавно о своем уходе объявил Electrolux Professional, а также Lego.
Недавно объявил о своем окончательном решении H&M. Отмечалось, что шведский бренд решил устроить прощальную распродажу, но теперь эту информацию опровергли представители компании.
18 июня стало известно, что H&M откроет свои магазины с 1 августа. Однако распродажи не будет. Оставшиеся товары продадут по прежним ценам.
Теперь появилась информация, что около 500 тысяч рублей получит каждый сотрудник H&M после ухода компании из России. Перед увольнением зарплату выплатят за полгода: мерчендайзерам торгового зала упадет на карту около полумиллиона (уже после вычета налогов). Годовую медицинскую страховку всем оставят.
Об этом руководство магазинов рассказало на проведенной экстренной конференции для сотрудников, об этом пишет Телеграм-канал Shot.
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Напомним, что на днях нашлись российские поставщики ИКЕА. Товары полюбившегося многим бренда можно найти в России, но ассортимент скудный, а цены на порядок выше, чем были в магазине.