Распродажи не будет, цены прежние: стало известно, когда H&M откроет свои магазины

В этом году многие зарубежные бренды покинули Россию. Началось все с известных люксовых марок, а затем к ним присоединились кафе, рестораны и даже магазины с техникой. Недавно о своем уходе объявил Electrolux Professional, а также Lego.

Недавно объявил о своем окончательном решении H&M. Отмечалось, что шведский бренд решил устроить прощальную распродажу, но теперь эту информацию опровергли представители компании.