Раскрыт секрет, который мало кто знал: рассказываем, как увеличить коэффициент пенсии

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская раскрыла один секрет, который позволяет увеличить коэффициент пенсии в разы.

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Причем не только для пенсионеров, которые собираются выйти на пенсию, но и существующим пенсионерам.

Как известно, по новым правилам на пенсию в РФ мужчины идут в 61,5 года, женщины — с 56,5 года. Однако размер пенсии зависит от коэффициентов и стажа и чем дольше не оформлять выплаты, тем выгоднее для пенсионеров.

«Если обратиться за пенсией через, например, пять лет, то коэффициенты будут равны: 1,36 для фиксированной выплаты и 1,45 — для страховой», — рассказала Лебединская.

Отложить пенсию позволительно минимум на 12 месяцев со дня возникновения права. Максимум — на 10 лет. В последнем случае коэффициент для фиксированной выплаты будет равен 2,11, для страховой — 2,32.

Увеличить коэффициент могут и те пенсионеры, которые уже вышли на заслуженный отдых. Но только, если они будут трудоустроены на срок не менее года.

Источник: агентство «Прайм»