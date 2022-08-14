Расходы существенно увеличатся: аналитики предупредили о росте цен на хлеб в ближайшее время

Специалисты прогнозируют рост цен на продукты питания уже в первый месяц осени. По данным аналитиков, подорожать могут яйца, молоко и молочные продукты, мясо.
В числе продуктов, цены на которые вырастут, называют и хлеб. Рекордный урожай зерновых ситуацию не спасет.
«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — отметил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Так, в батоне хлеба все сырье составляет от 35 до 40% — это мука, вода, сахар, дрожжи, масло и т.п. Расходы на газ и электричество могут составлять еще 13-15% — а они как раз существенно увеличиваются.
Доля зарплаты персонала - от 15 до 20%, и чем больше на предприятии ручного труда, тем трудозатраты дороже. На аренду помещений уйдет 15-20%, общехозяйственные расходы, расходы на оборудование, коммерческие расходы составят еще 10-14%.
По материалам «Прайм».