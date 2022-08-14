Расходы существенно увеличатся: аналитики предупредили о росте цен на хлеб в ближайшее время

Специалисты прогнозируют рост цен на продукты питания уже в первый месяц осени. По данным аналитиков, подорожать могут яйца, молоко и молочные продукты, мясо.

В числе продуктов, цены на которые вырастут, называют и хлеб. Рекордный урожай зерновых ситуацию не спасет.