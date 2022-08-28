Радость для многих: в России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета

Путешествия в последние годы стали особенно проблематичными. Некоторые страны до сих пор не принимают туристов после пандемии.

А так как Евросоюз закрыл небо над Европой для российских самолетов, отправится на некоторые курорты стало сложно. Чтобы полететь на Кубу или в Доминикану, нужно лететь с пересадками.