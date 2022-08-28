Радость для многих: в России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета

Детей до двух лет не смогут перевозить на борту самолета, который следует пока по одному маршруту.
Самолет

Фото: Global Look Press

 Путешествия в последние годы стали особенно проблематичными. Некоторые страны до сих пор не принимают туристов после пандемии.

А так как Евросоюз закрыл небо над Европой для российских самолетов, отправится на некоторые курорты стало сложно. Чтобы полететь на Кубу или в Доминикану, нужно лететь с пересадками. 

Однако авиакомпании в России не перестают радовать граждан. «Аэрофлот» до декабря 2022 запустил продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам. Женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно могут купить билеты по фиксированной цене на внутренние рейсы. Также был запущен особенный рейс, на который не допускаются младенцы.

Авиакомпания «ИрАэро» запустила первый в России рейс, на котором не будет совсем маленьких детей. Таким образом, малыши до двух лет не смогут перевозить на борту самолета, который следует по маршруту Иркутск — Мирный — Иркутск.

Отмечается, что его пассажирами преимущественно являются вахтовые рабочие. Указанное условие было выдвинуто по инициативе заказчика.

«Данные рейсы чартерные, заказчик выставил такие возрастные ограничения. Это не наши требования», — пояснил перевозчик, пишет Lenta. 

Однако некоторые пользователи Сети признались, что идея рейсов без детей им пришлась по душе, так как малыши зачастую доставляют беспокойство пассажирам  во время перелетов. 

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