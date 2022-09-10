Работающим пенсионерам посоветовали лучший день для увольнения

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсий после увольнения.

При этом она посоветовала увольняться с работы в последний день месяца, но никак не в начале, иначе пенсию не проиндексируют, сообщает «Прайм».

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», - заметила Сорокина.

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Напомним, что после увольнения пенсионерам не обязательно идти в Пенсионный фонд и сообщать об уходе с работы. Информация поступит от работодателя. Индексация будет произведена автоматически.