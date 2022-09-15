Работающим и неработающим: пенсионеры могут обратиться за выплатой этой осенью

Новую выплату могут получить пенсионеры, причем неважно, работают они или нет. Речь идет о начислении накоплений, сформированных гражданами определенных периодов рождения – женщин 1967-го и мужчин 1962 годов.
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Средства пенсионных накоплений можно получить раз в пять лет. Важно, чтобы сформированные накопления составляли 5% илм менее от суммы накопительной и страховой частей пенсии, тогда они будут выплачены единовременно, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов сайту PRIMPRESS.
«Чтобы получить такую выплату, пенсионеру нужно обратиться в тот фонд, где были сформированы его пенсионные накопления. Это может быть как государственный фонд, то есть ПФР, так и любой негосударственный пенсионный фонд», - сообщил специалист.
Размер такой выплаты всегда индивидуальный. У кого-то это может быть несколько тысяч, у кого-то – сотни рублей.