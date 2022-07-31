Работающих пенсионеров ждет приятный бонус уже в августе

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что российские пенсионеры смогут получить надбавку в 10 тысяч рублей. Это коснется абсолютно всех категорий пожилых граждан.