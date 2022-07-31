Работающих пенсионеров ждет приятный бонус уже в августе

Работающие пенсионеры получат надбавки к пенсии уже в августе. Примечательно, что приятный бонус коснется всех – и наемных, и самозанятых пожилых людей. Выплаты изменятся, так как работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.
«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году. Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой», — пояснили в ПФР», - рассказали в Пенсионном фонде агентству «Прайм».
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Напомним, ранее стало известно, что российские пенсионеры смогут получить надбавку в 10 тысяч рублей. Это коснется абсолютно всех категорий пожилых граждан.