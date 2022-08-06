Путин подписал новый закон, касающийся полумиллионных выплат для семей с детьми

Президент Владимир Путин подписал закон о материнском семейном капитале, который вносит изменения в способы его расходования. Отныне семьи, имеющие право на помощь от государства, могут направлять деньги на оплату частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, сообщает сайт Konkurent.

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Материнский капитал – это мера поддержки семей с детьми. Ранее его выдавали за второго ребенка, а с 2020 года он полагается родителям первенца. В 2022 году его размеры составляют 693 тысячи и 524 тысячи рублей соответственно.