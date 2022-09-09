Путин не поедет в Великобританию, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны скончавшейся на 97-м году жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

«Такой вариант не рассматривается», — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков не сказал, кто же будет представлять нашу страну на похоронах Елизаветы II. По его словам, необходимо дождаться официального протокола церемонии.

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