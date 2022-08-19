«Пусть учат наш язык»: в Госдуме предложили убрать английские обозначения из российских аэропортов

Осенью правительство России рассмотрит законопроект об отмене английских слов в российских аэропортах и самолетах. То есть вместо gate будут писать «ворота», вместо check-in — «регистрация», вместо transfer — «пересадка».

Соответствующий документ готовит зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Депутат отмечает, что в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой обилие англоязычных надписей является странным и непонятным.

«Так или иначе, это прослеживается практически во всех аэропортах — от крупных столичных до небольших провинциальных. При этом особенно неясным видится обилие англицизмов на внутренних рейсах, где летают в подавляющем большинстве наши соотечественники, — цитирует Марданшина «Парламентская газета». — Конечно, кто-то может возразить, что это делается для удобства иностранных гостей. Но если уж они, гости, и прилетают к нам — пусть учат наш язык. Хотя бы в объеме, достаточном для понимания простейших терминов и ориентации в аэропорте».

Депутат намерен предложить запретить английский и в звуковых объявлениях — о прибытии рейсов, открытии и закрытии регистрации, проходе на посадку и так далее.