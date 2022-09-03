Пуховики доставать рано: синоптик рассказал, когда «бабье лето» наступит в Москве

Синоптик Шувалов сообщил, что уже в сентябре воздух снова станет комфортной температуры.
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Фото: Global Look Press

Погода часто приносит сюрпризы в последние годы. В Москве весной долго не наступало тепло, но зато лето выдалось жарким.

Дошло до того, что в августе город окутал смог из-за пожаров в Рязанской области. Это напомнило многим жителям лето 2010 года, когда из-за сильных пожаров трудно было дышать в столице. 

Конец лета также запомнился внезапными ливнями и ураганным ветром. А вот 1 сентября выдалось достаточно холодным. Синоптики даже прогнозировали, что в европейской части России может выпасть снег и наступят заморозки. В столице так похолодало, что многие сразу достали куртки и шарфы. Однако эксперты сообщили новость, что тепло в город вернется. 

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что бабье лето наступил в столице ближе к 20м- числам сентября. А до этого нужно брать с собой на улицу зонтики, так как будут идти дожди. 

«20–25 сентября мы попадем в положительную аномалию температуры. Это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что 20–25 числа можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета», — приводит его слова «РИА Новости»

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