Пуховики доставать рано: синоптик рассказал, когда «бабье лето» наступит в Москве

Погода часто приносит сюрпризы в последние годы. В Москве весной долго не наступало тепло, но зато лето выдалось жарким.

Дошло до того, что в августе город окутал смог из-за пожаров в Рязанской области. Это напомнило многим жителям лето 2010 года, когда из-за сильных пожаров трудно было дышать в столице.