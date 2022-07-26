Психологический рубеж: каким будет курс доллара к рублю в конце июля

Финансовые аналитики говорят о том, что вероятность дальнейшего укрепления рубля по отношению к иностранной валюте очень высока, но не бесконечна.
Есть так называемый психологический рубеж, на котором его рост будет приостановлен.
Эксперты утверждают, что это 50 рублей за доллар.
«Рубль и далее будет укрепляться, - уверен финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков. - Но общая точка зрения аналитиков сводится к тому, что максимальной психологической чертой останутся 50 рублей за один доллар. Кроме того, Центральный банк не допустит дальнейшего роста».
В последнюю неделю июля, по словам эксперта, доллар может достигнуть уровня 50–52 рублей.
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По материалам издания «Вечерняя Москва».