Психологический рубеж: каким будет курс доллара к рублю в конце июля

Финансовые аналитики говорят о том, что вероятность дальнейшего укрепления рубля по отношению к иностранной валюте очень высока, но не бесконечна.

Есть так называемый психологический рубеж, на котором его рост будет приостановлен.

Эксперты утверждают, что это 50 рублей за доллар.

«Рубль и далее будет укрепляться, - уверен финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков. - Но общая точка зрения аналитиков сводится к тому, что максимальной психологической чертой останутся 50 рублей за один доллар. Кроме того, Центральный банк не допустит дальнейшего роста».

В последнюю неделю июля, по словам эксперта, доллар может достигнуть уровня 50–52 рублей.