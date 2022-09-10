Прямые рейсы: для российских туристов гендиректор «Аэрофлота» сделал заявление

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме сообщил, что в зимнем расписании запланировано возобновление прямых рейсов сразу в несколько экзотических стран. Помимо имеющихся направлений на Мальдивы, Стамбул и Анталью, добавятся полеты на Сейшелы, в Таиланд.

«С октября планируем начать полеты в Дубай. Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа», - передает слова менеджера сайт Konkurent.

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