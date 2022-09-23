Проверенный способ: как в нынешних условиях попасть за границу за копейки с паспортом РФ

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев поделился со своими фолловерами проверенным способом. Воспользовавшись им, люди могут попасть за границу буквально за копейки с одним российским паспортом.

«Добираетесь до Омска. Садитесь в один из нескольких поездов, которые ежедневно отправляются по направлению Казахстана (туда идет прямая ветка на Курган/Челябинск, проходящая через кусок заграницы). Через 4,5 часа вы в казахском Петропавловске. Виза не нужна. Загранпаспорт тоже», — написал в своем телеграме Солнцев.

Он уточнил, что железнодорожный билет из Омска в Петропавловск стоит 800 рублей.