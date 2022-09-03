Простой шаг: как избежать увеличения цен на услуги ЖКХ

Недавно Минстрой предложил повысить тарифы на услуги ЖКХ в городах федерального значения. При этом городские власти могут самостоятельно устанавливать минимальный порог и норму потребления. Повышение коснется тех, в чьих квартирах не установлены счетчики учета воды.
«Согласно законодательству, в квартирах до 2012 года должны были установить приборы учета воды. Однако в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – часть квартир до сих пор не оборудована счетчиками горячей и холодной воды. Отсюда вытекает проблема того, что в квартирах проживает больше людей, чем заявлено. Что в свою очередь повышает риски для управляющих организаций», - пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, в каких случаях пенсионеры могут не платить за услуги ЖКХ.