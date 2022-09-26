«Проснемся в другой жизни»: Василиса Володина объяснила, что произойдет с 26 сентября

Василиса Володина старается регулярно обновлять свои прогнозы для подписчиков, чтобы держать из в курсе последних новостей и грядущего. На этот раз она рассказала, что ждет россиян в конце сентября – начале октября. Неделя начнется с 26 сентября, и буквально в этот же день люди почувствуют изменения.

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«Мы с Вами проснемся в какой-то новой, другой жизни. Новолуние всегда приносит ощущение нового и какое-то облегчение… все мы его сейчас так ждем! Хотя и не любые изменения случаются на благо, как мы уже знаем.

В любом случае, ближайшие 2-3 недели все ситуации не будут становиться приятнее, но с завтрашнего дня неразберихи, суеты и неопределенности станет чуть меньше», - обнадежила Володина людей.