«Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно»: Путин вспомнил СССР, принимая новые территории

30 сентября в Кремлевском дворце президент России Владимир Путин в торжественной обстановке приступил к подписанию документов о вступлении четырех новых регионов в состав РФ.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — бывшие территории Украины — становятся субъектами Российской Федерации. Путин назвал это решение волей миллионов людей. И в очередной раз вспомнил историю нашей страны.

«В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители тогдашних партийных элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой», — выступил Путин.

«Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет».

«Но это уже неважно. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое Отечество».