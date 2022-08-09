Прощайте яблочки и виноград: в Россию запретили ввозить растительную продукцию из Молдавии

Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз растительной продукции из Молдавии из ряда регионов, поскольку страна не один раз нарушала карантинные требования.

«Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не последовало», - прокомментировала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Источник: interfax.ru