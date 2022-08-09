Прощайте яблочки и виноград: в Россию запретили ввозить растительную продукцию из Молдавии

Ограничение ввел Россельхознадзор из-за неоднократных нарушений страны.
Россия с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии

Россия с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии. Фото: Global Look Press

Молдавских яблок, винограда, черешни, абрикосов и вишни будет не видать теперь в российских магазинах.

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Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз растительной продукции из Молдавии из ряда регионов, поскольку страна не один раз нарушала карантинные требования.

«Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не последовало», - прокомментировала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Источник: interfax.ru

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