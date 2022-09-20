Производитель пива Heineken готовится выпустить на рынок свою, «королевскую» колу

На фоне ухода из России компании Coca-Cola, свято место рискует остаться пустым. А так, как известно, быть не должно.

Почерпнуть из популярности черной газировки решила российская структура голландского производителя пива Heineken. В июле-августе она зарегистрировала серию деклараций для линейки безалкогольных газированных напитков.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Росаккредитации, заявлены такие названия продуктов, как «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Упомянутые напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken.