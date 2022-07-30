Продукты станут бесплатными: уже с 1 августа «Пятерочка» неожиданно расщедрится

Один из популярных супермаркетов страны «Пятерочка» приняла решение для россиян, которые хотят получить продукты бесплатно. Уже с 1 августа сходить в магазин за продуктами и не потратить ни копейки может любой. Нововведение касается всех покупателей. Подробнее о нес рассказал сайт PRIMPRESS.

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Важно, чтобы покупатель был держателем карты «Мир» и зарегистрирован в программе лояльности на сайте «Приветмир». За каждую вторую покупку на 1500 рублей россиянину будет начисляться кэшбек 15% в течение трех дней после оплаты. До 12 августа вознаграждение за траты будет приходить людям в денежном выражении. Всего можно получить 500 рублей и потратить их в «Пятерочке» на любые товары, которые, по сути, достанутся покупателю бесплатно.