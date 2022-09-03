Продукт будет выглядеть иначе: когда картофель фри вернут во «Вкусно — и точка»

Сеть быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» анонсировала скорое появление картофеля фри во всех ресторанах. Он вернется в меню в несколько измененном виде, однако по вкусовым качествам не будет отличаться от оригинала.

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Отмечается, что продукт уже представлен в отдельных заведениях Сети и уже получил признание любителей фастфуда.

«Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах», — сообщили в пресс-службе Сети.

Там же заверили, что картофель фри появится в меню остальных ресторанов в течение сентября.

Источник: РИА Новости.