Пробьет крышу! Что станет с долларом уже завтра, назвали аналитики

Финансовые аналитики рассказали, что станет с курсом валют уже в ближайшее время. В предстоящие дни доллар будут продавать на бирже за 60–62 рубля, пару евро/рубль — за 61–63 рубля, считают эксперты банка «Русский стандарт».

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Рубль стал падать в цене, а доллар расти из-за недавнего решения Банка России об увеличении ставок на фоне рекордной инфляции. Это повысило привлекательность иностранной валюты и понизило — отечественной, заявил директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко.

Все, что может поддержать российские деньги, — это высокая экспортная выручка и отсутствие импорта.

Источник: profinance.ru.