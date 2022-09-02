Приятно удивились: у кого пенсия в сентябре стала больше

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Прибавка к пенсии составила 10 процентов. С учетом того, что средний размер военной пенсии составляет порядка 33 тысяч рублей, дополнительно пожилые смогли получить более 3 тысяч рублей.