Приятно удивились: у кого пенсия в сентябре стала больше

Многих пенсионеров, которые уже получили выплаты за сентябрь, приятно удивил их размер. Раньше остальных пенсии получили россияне по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств.
«Дело в том, что с прошлого месяца военным пенсионерам начала поступать пенсия с учетом новой индексации, которую утвердили в июле, с 1 июня 2022 года. Пожилым гражданам деньги приходили в несколько платежей: пенсия и отдельно прибавка к ней с перерасчетом», - пишет PRIMPRESS.
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Прибавка к пенсии составила 10 процентов. С учетом того, что средний размер военной пенсии составляет порядка 33 тысяч рублей, дополнительно пожилые смогли получить более 3 тысяч рублей.