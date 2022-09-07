«Притронуться даже не хотелось»: Бородина рассказала о хламе в H&M

Телеведущая Ксения Бородина в «Телеграме» поддержала своих многочисленных подписчиков, что в магазинах сети H&M нечего покупать.
«Согласна про хлам в H&M. Была на днях в «Авиапарк». Так притронуться даже не хотелось. Дети купили заколки и носки, на этом все. Я взяла майку одну».
Напомним, что магазины одежды H&M закроются для покупателей 30 ноября, а следующие две недели будут вывозить оборудование.
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За 30 дней до даты закрытия с каждым работником подпишут расторжение трудового договора. Компенсацию они получат 15 декабря.