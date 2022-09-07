«Притронуться даже не хотелось»: Бородина рассказала о хламе в H&M

По словам телеведущей, выбор в шведских магазинах одежды крайне мал.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина в «Телеграме» поддержала своих многочисленных подписчиков, что в магазинах сети H&M нечего покупать.

«Согласна про хлам в H&M. Была на днях в «Авиапарк». Так притронуться даже не хотелось. Дети купили заколки и носки, на этом все. Я взяла майку одну».

Напомним, что магазины одежды H&M закроются для покупателей 30 ноября, а следующие две недели будут вывозить оборудование.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

За 30 дней до даты закрытия с каждым работником подпишут расторжение трудового договора. Компенсацию они получат 15 декабря.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  