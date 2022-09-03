Приободрили: Эфиопия на фоне неурожая в Бразилии предложила российскому рынку больше кофе

В этом году в Бразилии случился неурожай кофе. В России многие эксперты заявили, что это неизбежно скажется на повышении цен на мировом рынке, ведь доля зерна из страны составляет 40%.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Однако, другой поставщик душистых зерен – Эфиопия – поспешил уведомить Россию о намерении нарастить объемы поставок продукта на наш рынок.
«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», - процитировал посла Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену сайт «РИА Новости».