Приободрили: Эфиопия на фоне неурожая в Бразилии предложила российскому рынку больше кофе

Восточноафриканская страна является одним из лидеров по производству душистого зерна.
Кофе

Кофе. Фото: Global Look Press

В этом году в Бразилии случился неурожай кофе. В России многие эксперты заявили, что это неизбежно скажется на повышении цен на мировом рынке, ведь доля зерна из страны составляет 40%.

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Однако, другой поставщик душистых зерен – Эфиопия – поспешил уведомить Россию о намерении нарастить объемы поставок продукта на наш рынок.

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», - процитировал посла Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену сайт «РИА Новости».

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