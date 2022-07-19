Принца Гарри обвинили в копировании речи принца Уильяма в ООН

Накануне принц Гарри прочитал доклад в ООН об Африке и бедности. Зрители заметили в его речи сходство с теми словами, что говорил его брат принц Уильям в 2011 году о Шотландии. И обвинили в копировании и подражательстве.

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Ссылаясь на смерть своей матери, Уильям сказал: «И в темные дни горя, которые последовали за этим, я нашел утешение на шотландском открытом воздухе».

В своей речи Гарри также сослался на свою покойную мать принцессу Диану, когда говорил об Африке. «Это место, где я чувствовал себя ближе всего к своей матери и искал утешения после ее смерти», — сказал он.

Далее он говорит о Меган Маркл, добавляя: «И где я знал, что нашел родственную душу в своей жене».

Точно так же принц Уильям сказал в своей речи в 2021 году: «Именно здесь, в Шотландии, 20 лет назад, я впервые встретил Кэтрин. Излишне говорить, что время, когда вы встречаете свою будущую жену, занимает особое место в вашем сердце».

Источник: express.co.uk.