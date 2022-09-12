Принца Эндрю оскорбили, когда он шел за гробом Елизаветы II

Младший сын покойной королевы Елизаветы II Эндрю, герцог Йоркский, который за короткое время стал своего рода изгоем в королевской семье, в понедельник подвергся оскорблениям в центре Эдинбурга. Вместе со своим братом Карлом III и сестрой Анной принц шел за гробом матери по Королевской миле Эдинбурга, когда внезапно молодой целовек в толпе начал выкрикивать оскорбления в его адрес.

Те, кто смог разобрать, что именно кричал парень, утверждают, что это было: «Эндрю! Ты больной старик!» И под «больным» имелось в виду вовсе не физическое здоровье принца.

Через несколько секунд молодого человека сбила с ног полиция, он был взят под арест. Сайт газеты The Sun сообщает, что нарушителю порядка 22 года. Его имя не называется.

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