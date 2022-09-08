Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли свой новый титул после смерти королевы Елизаветы II

Для Великобритании 8 сентября стало днем, который вошел в историю. Королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Она еще на днях была в силах принимать гостей, но потом ей стало плохо. Монаршая особа была под наблюдением врачей, но ее не смогли спасти от смерти. Сын принц Чарльз, внук принц Уильям успели приехать и попрощаться с ней.
Лишь принц Гарри опоздал. Он узнал о смерти бабушки, когда самолет приземлился в Шотландии. Последние два года герцог Сассекский редко приезжал на родину. Он виделся с королевой летом, когда она праздновала юбилей своего правления.
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Тем временем принц Чарльз стал новым монархом. Он взял новое имя Карл II, так как скоро пройдет церемония его коронации.
Также принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли титул герцога и герцогини Корнуоллских. Об этом сказано в их официальном аккаунте в соцсетях. Напомним, что он старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы, наследник британского престола. Отметим, что ранее эти титулы носили принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.