Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли свой новый титул после смерти королевы Елизаветы II

Лишь принц Гарри опоздал. Он узнал о смерти бабушки, когда самолет приземлился в Шотландии. Последние два года герцог Сассекский редко приезжал на родину. Он виделся с королевой летом, когда она праздновала юбилей своего правления.

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