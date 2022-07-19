Принц Гарри проигнорировал предупреждения своей семьи об угрозе со стороны Меган Маркл

В недавно вышедшей книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» описали непростые взаимоотношения Меган Маркл с друзьями принца Гарри и его семьей.

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Оказалось, что приятели внука королевы сразу же невзлюбили ее, найдя ее поведение слишком заносчивым.

А родственники принца и вовсе пытались его отговорить от этого союза, ссылаясь на то, что ничего хорошего для него от Меган Маркл не будет. В 2017 году, когда они только хотели пожениться, актриса разболтала о личной жизни с принцем в интервью журналу, хотя ее строго предупреждали во дворе, что нельзя этого делать.

Королевская семья была обескуражена таким поведением Маркл, но влюбленный принц Гарри пошел наперекор всем и женился на Меган.