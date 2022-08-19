Прилично сэкономить: новая льгота для пенсионеров будет доступна уже с 20 августа

Российские пенсионеры смогут прилично сэкономить, если воспользуются новой льготой от государства. Оформить ее можно уже с 20 августа.
Один из российских крупных авиаперевозчиков предоставит пожилым людям билеты на самолет по выгодной цене. Также «Уральские авиалинии» расширили список направлений, по которым будут действовать так называемые субсидированные билеты.
«В список льготников входят и пенсионеры. Причем перевозчик утверждает, что низкая стоимость билетов будет доступна всем женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет. Для получения льготы нужно будет представить документ, подтверждающий возраст, то есть достаточно будет паспорта», – говорит пенсионный эксперт Анастасия Киреева PRIMPRESS.
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К слову, полет из Москвы в Калининград и обратно для пенсионеров будет стоить всего 3800 рублей. Купить такие дешевые билеты можно будет до конца этого года.