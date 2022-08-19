Прилично сэкономить: новая льгота для пенсионеров будет доступна уже с 20 августа

Российские пенсионеры смогут прилично сэкономить, если воспользуются новой льготой от государства. Оформить ее можно уже с 20 августа.

Один из российских крупных авиаперевозчиков предоставит пожилым людям билеты на самолет по выгодной цене. Также «Уральские авиалинии» расширили список направлений, по которым будут действовать так называемые субсидированные билеты.