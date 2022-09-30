Пригожин поддержал Кадырова в вопросе мобилизации: охранники и силовики – в первую очередь!

Рамзан Кадыров высказался по поводу частичной мобилизации. Президент Чечни уверен, что в первую очередь должны забирать мужчин, которые понимают толк в этом деле, имели дело с оружием: силовиков, охранников, бывших контрактников.

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Бизнесмен Евгений Пригожин высказал солидарность с этим мнением.

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — цитирует Пригожина издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд».

Евгений Пригожин считает, что под мобилизацию вообще не должны попадать люди стратегически важных профессий вроде программистов.