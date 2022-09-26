«Приготовьтесь»: что Василиса Володина предрекла россиянам на новую неделю

Астролог Василиса Володина у себя в Telegram-канале дала прогноз на предстоящую неделю с 26 сентября по 2 октября.

Эксперт отметила, что началось новолуние, а это всегда ощущение какой-то новой жизни, новой реальности. Так будет и в данный понедельник. Однако ситуации, которые грядут в начале октября, не станут приятнее, но суеты и неразберихи убавится.

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А вот что касается дел личных, то каждому россиянину следует обратить внимание на расклад, который Володина дала по отдельным сферам жизни.

«Новолуние в точной оппозиции к Юпитеру ставит на ближайший месяц ребром вопросы финансов, а также будет создавать ситуации из серии «сколько я стою по-настоящему», «чего я стою?» Станут очень важны вопросы партнерства и самоопределения партнеров в паре. Чего хочется больше: чтобы тебя любили или уважали? Свободы или единства?

Все, что требует интенсивного эмоционального включения, планируйте на понедельник. Бумажные дела и договоренности — на вторник и среду», — объяснила Володина. И предупредила:

«Приготовьтесь всю неделю на работе молотить как бешеные».

Правда, завершится неделя не очень благополучно — Володина предупреждает о встрече с враньем и нечестностью, которые в этот раз будут ощущаться особенно сильно.