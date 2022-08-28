Придется раскошелиться: сколько стоят букеты на 1 сентября в разных регионах России

Линейки 1 сентября не за горами. До начала учебного года осталось всего 4 дня. Пока родители готовят своих чад к новому учебному году, владельцы цветочных подсчитывают будущую прибыль. Она обещает быть внушительной, учитывая тот факт, что в среднем букеты в этом году подорожали на 20 процентов.

Специалисты компании «Эвотор» отмечают, что самые дорогие композиции в этом году в Приморье. Там средняя стоимость цветов – 2 085 рублей. На второй строчке - Москва. Букет учителю в столице можно купить за 1 940 рублей. Третье место по дороговизне занял город Югра Ханты-Мансийского автономного округа - 1816 рублей. Об этом пишет «РИА Новости».