Придется платить больше: расходы за коммуналку вырастут

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выступило с инициативой взымать с россиян еще больше платежей за ЖКУ. Речь идет о тарифах на тепло и водоснабжение. То есть возложить на потребителей расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», в которую входит установка умных приборов учета, сообщает Konkurent.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

При этих условиях общая сумма платежей по ЖКХ повысится на больший, чем текущая инфляция, уровень. Но у инициативы есть и противники – Федеральная антимонопольная служба.