Придется написать заявление: пенсионеров огорошили плохой новостью

Чтобы получить дополнительные преференции, работающие пенсионеры должны знать о некоторых нюансах процедуры увольнения. В Минтруда заверили, что после того, как заявление на увольнение будет написано, пенсионеру придется отработать две недели.

По словам доцента экономического факультета РУДН Ларисы Сорокиной, получить прибавку к пенсии после увольнения смогут далеко не все пожилые люди.