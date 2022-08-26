Придется написать заявление: пенсионеров огорошили плохой новостью

Правда, речь идет о работающих пенсионерах.
Пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение. Фото: Global Look Press

Чтобы получить дополнительные преференции, работающие пенсионеры должны знать о некоторых нюансах процедуры увольнения. В Минтруда заверили, что после того, как заявление на увольнение будет написано, пенсионеру придется отработать две недели.  

По словам доцента экономического факультета РУДН Ларисы Сорокиной, получить прибавку к пенсии после увольнения смогут далеко не все пожилые люди.

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 «Без обязательной отработки в 14 дней можно уволиться только в том случае, если это предусматривается соглашением обеих сторон. Однако если человек достиг пенсионного возраста на своем рабочем месте, это дает ему возможность уволиться не только без отработки, но и без согласия на то руководителя компании. Правда, воспользоваться таким правом можно всего один раз», - пишет PRIMPRESS.

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