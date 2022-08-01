При одном условии: пенсионеры могут получить прибавку в 20 тысяч уже с 3 августа

Чем больше стаж, тем больше доплата. Российские пенсионеры могут рассчитывать на солидную надбавку уже с 3 августа.
В Пенсионном фонде пояснили, что с августа доплаты к пенсии коснутся тех, кто работал в двух сферах – это бывшие сотрудники угольной промышленности и пилоты гражданской авиации. Они получат надбавку в зависимости от стажа. Летчикам будут доплачивать в среднем по 20 тысяч рублей, а шахтеры получат по 6 с лишним тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что российские пенсионеры могут рассчитывать на новую льготу уже со 2 августа. Скидка доступна для тех, кто ездит на электричках и пригородных поездах.