При наличии карты «Мир»: пенсионерам дадут скидку в супермаркетах с 5 сентября

Все без исключения российские пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой уже с 5 сентября. Однако сделать этого можно будет всего один раз и при наличии карты «Мир».

Акцию предлагает сеть супермаркетов «Лента». С 5 по 30 сентября все пенсионерам в магазинах будут предоставлять скидку в 10 процентов на покупки. Дисконт распространится на чеки, сумма которых будет не меньше 1 000 рублей, но не более 15 000 рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.