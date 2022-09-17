Предновогоднюю пенсионную выплату могут получить миллионы россиян

«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — сообщается в пояснительной записке.

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Законопроект предусматривает предоставление соответствующей выплаты всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим пенсию по государственному обеспечению и «военных» пенсий.

Размер пенсии предлагают уравнять с ежемесячной выплатой, которую на тот момент уже получает гражданин. Предполагается, что на предновогоднюю выплату может потребоваться 654,8 млрд рублей. Эксперты отмечают, что дефицит российского бюджета уже составляет более 1,5 трлн рублей.

Минфин предложил ведомствам сократить запланированные на следующий год расходы на 10%. То есть, государство уже сейчас рассматривает вариант снижения расходов по самым разным статьям. Но есть шанс, что 13-ю пенсию все же решат выплачивать, пишет «МК».