Предложение действует до 15 октября! Сбербанк сделал важное заявление для ипотечников

15 июля случилось то, чего россияне, взявшие ипотеку весной этого года по бешеным ставкам, так долго ждали: Сбербанк запустил рефинансирование кредитного продукта.

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Месяцем ранее банк анонсировал запуск соответствующей программы. Если весной клиенты брали ипотеку по ставке от 13,9% годовых, то теперь у них появилась возможность уменьшить процент.

Глава кредитной организации Герман Греф уточнил, что снизить ставку по действующей ипотеке можно до 11,5% или до 12,5% годовых. Окончательный процент зависит от условий ранее оформленной страховки.

Отмечается, что предложение ограничено. Им можно воспользоваться до 15 октября текущего года и только один раз.

Ранее от клиентов банков стали массово поступать жалобы на увеличение суммы первоначального взноса по ипотеке. В некоторых случаях суммы выросли с 15 до 35 процентов!

Источник: Интерфакс.