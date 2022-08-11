Праздник не приходит: Coca-Cola отчиталась, сколько денег потеряла в связи с уходом из России

Компания Coca-Cola отчиталась о финансовых потерях, вызванных уходом с российского рынка. В первом полугодии 2022-го производитель газировки получил единовременный ущерб в размере 190 миллионов евро ($195,36 млн) и снижение чистой прибыли на 34% - около 153 миллионов евро. Во второй половине года концерн ожидает финансовые потери еще на 82 миллиона.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на отчет компании от 11 августа, в котором также сказано, что оставшиеся в России запасы напитков Coca-Cola «почти исчерпаны», а производство и продажа новых объемов пока «не планируется».

Также, согласно документу, помимо прекращения деятельности в РФ на компанию негативно влияет продолжающаяся инфляция.