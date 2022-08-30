Пожилым людям отдельно от пенсии придет по тысяче рублей на банковскую карту

На карту «упадет» дополнительная тысяча рублей. Это отдельные от пенсии деньги. Банк предусмотрел на эти цели около 500 миллионов рублей в виде финансирования, сообщает primpress.ru.

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Отметим, что банки завлекают клиентов порой сегодня крайне интересными условиями. Кредитным организациям выгодно, чтобы пенсионеры открывали банковские карты именно у них.